Antin voit ses actifs sous gestion bondir de 42%

La société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners a annoncé vendredi détenir 29 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022, un montant en hausse de 42,5% sur un an et de 29,5% par rapport au 30 juin 2022. Elle a précisé que ses investissements s'étaient élevés à 3,1 milliards d'euros au cours de la période de douze mois achevée au 30 septembre 2022. Sur la période, les levées de fonds ont totalisé 6,3 milliards d'euros. «Tous les fonds ont continué à réaliser des performances conformes ou supérieures au plan», a indiqué Antin dans un communiqué. Les actifs sous gestion rémunérés représentaient 16,3 milliards d'euros à fin septembre dernier, en hausse de 20,7% par rapport à fin septembre 2021 et de 19,5% par rapport au 30 juin 2022.