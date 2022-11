Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La croissance de l’activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en octobre pour revenir à son rythme le plus lent depuis mai 2020, montre l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM) publiée jeudi. L’indice ISM des services est ressorti en baisse à 54...