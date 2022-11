Les Bourses bondissent grâce à la Chine et après l’emploi américain

Les marchés européens retrouvent des niveaux plus vus depuis août dernier. Vers 16h, l’indice Euro Stoxx 50 bondissait de plus de 3%, à 3.708 points, soit un plus haut de deux mois et demi. Le CAC 40 s’adjugeait 3,4%, à 6.450 points, porté par la flambée des valeurs du luxe : Kering s’envolait de 7,5%, L’Oréal de 6,5% et LVMH de 6%.

Les Bourses profitent principalement de spéculations sur un changement de doctrine à venir de la Chine dans sa politique de lutte contre le Covid-19, alors que les confinements répétitifs mis en place par le pays ces derniers mois brident fortement son économie.

Outre les groupes luxe, très exposés au pays, le secteur des matières premières était particulièrement à la fête. Sur Euronext, l’action Eramet gagnait plus de 10% et Arcelormittal montait de 8%. Le cours du pétrole Brent approche de son coté le seuil des 100 dollars le baril.

Emploi contrasté

Dans le vert depuis le début de la séance, les marchés européens ont accéléré la tendance en début d’après midi après la publication des chiffres de l’emploi américain pour octobre. Ceux-ci sont pourtant ressortis contrasté, le taux de chômage progressant de manière inattendue en dépit de créations de postes supérieures aux attentes. Un bilan nuancé qui n’a, semble-t-il, pas été interprété par les investisseurs comme susceptible de remettre en cause le ralentissement du rythme de hausse des taux envisagé par la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

A Wall Street, le S&P 500 progressait de 1,3% et le Nasdaq composite gagnait 1%. A 13h30, l'euro a subitement bondi face au billet vert et s'approche de la parité, à 0,991 dollar.

Sur la semaine, l’Euro Stoxx 50 s’adjuge désormais 2,5%. Le S&P 500 recule encore de 3%.