Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le producteur américain d'aluminium a écrit trois fois au London Metal Exchange (LME) en septembre et octobre, lui demandant à la fois un boycott du métal russe et une plus grande transparence sur les quantités qui circulent au sein du système d’échanges du marché londonien des métaux....