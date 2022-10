Nouveau record d’inflation à 10,7% en zone euro en octobre

L’inflation annuelle dans la zone euro a enregistré un nouveau record à 10,7% en octobre aux normes européennes (HICP), montre la première estimation publiée lundi par Eurostat. Après l’estimation de 9,9% en septembre, ce chiffre est supérieur aux attentes des économistes qui prévoyaient en moyenne une hausse de 10,2%.

Les prix de l’énergie affichent ont continué à monter en rythme annuel, de +41,9% après +40,7% en septembre. Ceux de l’alimentation, de l’alcool et du tabac ont augmenté de 13,1% en un an.

L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) a aussi accéléré, à 5% en rythme annuel après 4,8% en septembre. La hausse est supérieure en intégrant alcool et tabac, à 6,4% après 6%

Les prix des biens industriels hors énergie ont ainsi augmenté de 6%, et ceux des services de 4,4%, précise Eurostat dans un communiqué.

D’après les premières estimations déjà publiée, l’inflation HICP en Allemagne (+11,6% après +10,9%) et en Italie (+9,4% après +12,8%) a bien tiré l’indice de la zonez euro, subissant de plus en plus directement les effets de la hausse des prix du gaz. Mais la hausse est aussi notable en France (+7,1% après +6,2%), en Belgique (+13,1% après +12,1%), au Portugal (+10,6% après +9,8%) et en Irlande (+9,6% après +8,6%). En revanche, l’inflation annuelle commencerait à ralentir en Espagne (+7,3% après +9,0%), en Grèce (+9,8% après +12,1%) et un peu aux Pays-Bas (+16,8% après +17,1%) et en Estonie (+22,4% après +24,1%), qui reste le pays le plus touché de la zone.