L’inflation accélère en France en octobre

L'inflation a accentué sa hausse en octobre en France. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2% sur un an, selon l’estimation provisoire publiée vendredi par l’Insee. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 1,0%, après -0,6% en septembre.

Dans sa version harmonisée (IPCH), l'inflation a accéléré à 7,1%, ce qui est supérieur aux 6,4% anticipés par le consensus Reuters. Sur un mois, elle a rebondi de 1,3%, après -0,5% le mois précédent.

«Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés», explique l’institut statistique. Ils progressent respectivement de +19,2% après +17,9% en septembre, de +11,8% après +9,9% et de +4,2% après +3,6%. Ils avaient augmenté de +20,2%, de +0,7% et de +0,3% en octobre 2021 sur un an alors que l’inflation s’élevait à +2,6%.

Les prix de l’énergie rebondiraient dans le sillage des prix des produits pétroliers tandis que les prix des services et du tabac augmenteraient au même rythme que le mois précédent.

Le chiffre d’inflation définitif pour octobre sera publié le 15 novembre.