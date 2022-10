Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’assureur Maif et le gérant d’actifs Eiffel Investment Group ont annoncé mardi une alliance en vue de lancer 'MAIF Dette à Impact', un fonds dédié au financement d’entreprises françaises et européennes s’engageant en faveur de la transition écologique et inclusive. Ce fonds, d’une taille...