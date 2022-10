Romain Fitoussi : «Mutex a affiné son processus de sélection des gérants»

Romain Fitoussi, responsable investissements, modélisation ALM et actuariat chez Mutex.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le responsable des investissements, de l’ALM et de l’actuariat de Mutex, Romain Fitoussi, précise ses convictions sur la nécessité de sélectionner des gérants sur les classes d’actifs non cotées et revient également sur sa satisfaction envers ces gérants depuis le début de l’année 2022 dans un...