Le fonds souverain d'Abou Dhabi recrute l’ex-directeur des investissements d’Amundi

Pascal Blanqué quitte Amundi Asset Management pour rejoindre l’Abu Dhabi Investment Authority, le fonds souverain d'Abou Dhabi (Adia). L’ancien patron des investissements et responsable des plateformes de gestion du leader européen de l'asset management y sera responsable mondial pour l’équipe recherche et développement quantitatifs, annonce un communiqué du fonds d’Abu Dhabi. Pascal Blanqué quitte donc le groupe Amundi AM où il a passé une bonne partie de sa carrière. Il était directeur de la gestion (CIO), jusqu'en février dernier, date à laquelle Vincent Mortier lui a succédé. Membre du comité de direction et du comité exécutif d'Amundi, il a fondé l’Amundi Institute qu'il présidait depuis février. Entre 2000 et 2005, Pascal Blanqué avait été responsable de la recherche économique et chef économiste de Crédit Agricole, la maison mère d’Amundi.