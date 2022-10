Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation en Grande-Bretagne a augmenté légèrement plus que prévu en septembre. Elle est repassée à deux chiffres, à 10,1% sur un an, renouant avec son plus haut niveau en 40 ans inscrit en juillet, selon les statistiques publiées mercredi l'Office national de la statistique (ONS)....