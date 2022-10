Jeremy Hunt enterre les baisses d’impôts de Liz Truss

Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé lundi l’abandon des baisses d’impôts prévues dans le «mini-budget» concocté par la Première ministre Liz Truss et son ancien Chancelier de l’échiquier, Kwasi Kwarteng, démis vendredi, qui avait provoqué un effondrement des marchés financiers britanniques. Jeremy Hunt avait prévenu ce week-end que des hausses d’impôts seraient nécessaires mais également des baisses de dépenses, pour rassurer les investisseurs. Il a également indiqué que les consommateurs allaient devoir assumer davantage la hausse des prix de l’énergie à partir d’avril 2023.

Les réductions d’impôt sur le revenu prévues par le gouvernement (-1 point) seront suspendues indéfiniment, a déclaré le ministre dans un communiqué. Les projets de réduction des taux d’imposition des dividendes (-1,25 point) et de suppression des droits sur l’alcool sont également annulées, ainsi que d’autres mesures notamment sur la TVA. Cela s’ajoute à l’abandon par Liz Truss vendredi du gel de l’impôt sur les sociétés (IS), qui passera de 19% à 25% en avril prochain comme initialement prévu.

32 milliards de livres

En incluant la décision antérieure de d’annuler un cadeau fiscal de 2 milliards de livres sterling aux hauts revenus, ce revirement budgétaire permet une économie de 32 milliards de livres sterling, dont 18,7 milliards pour la seule hausse de l’IS.

Cependant, cela pourrait ne pas suffire, car l’estimation officielle du trou dans les finances publiques est d’environ 70 milliards de livres, selon Bloomberg.

Le gouvernement prévoit par ailleurs de revenir sur l’extension de la garantie sur le prix de l'énergie et le programme d'allégement de la facture énergétique après avril 2023. «La Première ministre et le Chancelier ont convenu qu'il serait irresponsable pour le gouvernement de continuer à exposer les finances publiques à une volatilité illimitée des prix internationaux du gaz», est-il écrit dans le communiqué, contrairement à ce qui avait été prévu jusqu’alors. «L'objectif de l'examen (par le Trésor) est de concevoir une nouvelle approche qui coûtera beaucoup moins cher que prévu au contribuable tout en garantissant un soutien suffisant pour ceux dans le besoin. Le chancelier a également déclaré dans sa déclaration que tout soutien aux entreprises sera ciblé sur les personnes les plus touchées et que la nouvelle approche encouragera davantage l'efficacité énergétique.»

«Il y aura des décisions plus difficiles à prendre en matière de fiscalité et de dépenses. Cela signifie faire ce qui est nécessaire pour réduire la dette à moyen terme et veiller à ce que l'argent des contribuables soit bien dépensé, en remettant les finances publiques sur une base viable», selon le communiqué.

Plus de détails cet après-midi

Lundi, la Banque d'Angleterre (BoE) a mis un terme à son programme d'achat d'urgence et indiqué qu'elle reprendrait la vente des obligations d'entreprises détenues dans son bilan la semaine prochaine.

Les investisseurs, qui ont poussé ces dernières semaines pour que la Première ministre revoit sa copie, saluent ce revirement complet. La livre sterling a accentué sa hausse après son annonce mais perdait vers 13h une partie de son avance en hausse de 0,9%, à 1,127 dollar.

Sur le marché des taux, les rendements des emprunts britanniques, les Gilts, se détendent nettement. Celui de l’obligation à 30 ans recule de 32 points de base (pb), à 4,45%. Celui à 10 ans de 32 pb également à 4,02%.

Jeremy Hunt donnera plus de détails à la Chambre des communes à 15h30 (heure de Londres) lundi. Il a également l’intention de présenter un plan financier complet le 31 octobre, avec l’évaluation de l’organisme indépendant OBR (Office for budget responsability).