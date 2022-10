L’inflation américaine surprend à tous les coups

L’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis s’est affiché en hausse de 0,4% en rythme mensuel en septembre et de 8,2% en rythme annuel.

Encore une fois, l’indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, publié jeudi par le Département du travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS), a surpris les prévisionnistes en s’affichant en hausse de 0,4% en rythme mensuel en septembre, après 0,1% en août, et de 8,2% en rythme...