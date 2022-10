Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B to B d’Amundi et l’Union Mutualiste Retraite (UMR), entreprise à mission experte de l'épargne retraite, ont annoncé jeudi la signature d’un accord de partenariat stratégique dans les métiers de l’épargne-retraite et de l’assurance-vie. Avec...