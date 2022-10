Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La hausse de la demande des consommateurs joue un rôle de plus en plus important dans le niveau excessif de l'inflation dans la zone euro, montre une étude publiée vendredi par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui suggère que les tensions inflationnistes sont de plus en plus ancrées dans l...