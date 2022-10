Orlando Bravo : «Nous avons réalisé d’excellents investissements en France»

Thoma Bravo s’implante en Europe. Basé à Londres, ce bureau constituera un hub pour les activités britanniques et européennes du fonds américain spécialisé dans le software. «Nous souhaitons saisir toutes les opportunités d’investissement dans des sociétés à la pointe de leur secteur. Par ailleurs, dans ce monde global et interconnecté, nos entreprises en portefeuille ont besoin de se développer via des acquisitions à travers le monde et les opportunités ne manquent pas en Europe», explique Orlando Bravo, cofondateur de Thoma Bravo.

La thèse d’investissement du fonds, qui gère plus de 120 milliards de dollars à l’échelle mondiale, ne change pas. Quel que soit l’environnement, «nous ciblons des sociétés innovantes, leaders sur leur marché. Nous les aidons à se transformer et devenir rentables», expose le dirigeant. La société investit dès lors sur la base de multiple de revenus et sort sur la base de multiples d’Ebitda.