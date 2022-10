Liz Truss fait marche arrière pour calmer les marchés

La Première ministre britannique fait marche arrière sur une des mesures phares de son plan de relance une semaine après la présentation de son mini-budget. Sous la pression des investisseurs mais aussi de certains membres de son parti, Liz Truss a été contrainte lundi d’annuler la réduction prévue dans son budget présenté le 23 septembre du taux d'impôt sur le revenu le plus élevé. La dirigeante a admis dimanche, devant les membres du Parti Conservateur, qu'elle aurait dû faire plus pour «préparer le terrain» pour le politique. Le financement du plan par emprunt et l’absence d’évaluation à moyen terme du plan ont provoqué une chute de la livre et un bond des taux britanniques.