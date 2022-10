Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après un nouveau mois de hausses de taux conséquentes, les 24 acteurs du Panel Taux & Changes interrogés entre le 20 et le 29 septembre par L’Agefi semblent de plus en plus perdus sur les effets que pourront avoir d’autres relèvements restrictifs. Des politiques fiscales accommodantes...