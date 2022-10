Elections au Brésil : Lula en tête mais il y aura un second tour

Le second tour aura lieu le 30 octobre.

Un second tour de l'élection présidentielle brésilienne opposera Jair Bolsonaro et Luiz Inacio Lula da Silva, dit «Lula», alors que les espoirs de ce dernier de l'emporter au premier tour dimanche ont été éteints par le soutien plus important qu'attendu dont a bénéficié le président sortant.

Avec 99,7% des machines à voter décomptées, Lula était crédité de 48,4% des suffrages contre 43,3% pour Bolsonaro, a indiqué l'autorité électorale nationale (TSE) sur son site internet, selon Reuters.

Un second tour sera organisé le 30 octobre, aucun des candidats n'ayant recueilli une majorité de suffrages.

Situation tendue

Plusieurs sondages plaçaient Lula nettement devant Jair Bolsonaro, avec entre 10 et 15 points d'avance. L'écart plus réduit qu'attendu va prolonger une situation politique tendue et les divisions dans le principal pays d'Amérique latine.

Jair Bolsonaro avait affirmé pendant la campagne ne pas croire les sondages le donnant battu au premier tour, estimant que ceux-ci ne mettaient pas en évidence l'enthousiasme aperçu lors de ses meetings électoraux.

Le président d'extrême droite sortant avait aussi mis en doute l'intégrité du système électronique de vote, sans preuve à l'appui, laissant entendre qu'il pourrait contester les résultats en cas de défaite.