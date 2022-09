France : l'inflation ralentit en septembre, à 5,6% sur un an

L'inflation en France a légèrement ralenti en septembre, mais demeure à un niveau élevé, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 5,6% sur un an en septembre, selon la première estimation de l'Insee, après une hausse de 5,9% en août.

«Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie et des services», a expliqué l'institut. «Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'alimentation accéléreraient», a ajouté l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation en France ont baissé de 0,5% en septembre, après une hausse de 0,5% en août, en raison notamment du repli pour le troisième mois consécutif des prix de l'énergie dans le sillage des prix des produits pétroliers.

L'inflation harmonisée, qui permet de comparer les pays de la zone euro entre eux, est de son côté ressortie à 6,2% en septembre, après 6,6% en août.