Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les positions ouvertes prises par les fonds sur les contrats à terme et les options sur le pétrole et ses produits dérivés ont baissé de 30% depuis début juin, passant à l’équivalent de 444 millions de barils, selon les données publiées par ICE Futures Europe et la Commodity Futures Trading...