Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque centrale norvégienne, la Norges Bank, a décidé jeudi, comme prévu, de relever son principal taux de 50 points de base (pb) et a indiqué envisager une nouvelle hausse en novembre. Le taux de dépôt va passer de 1,75% à 2,25%, le niveau le plus élevé depuis 2011, et pourrait culminer...