Le FOMC de la Fed tiendra sa prochaine réunion les 20 et 21 septembre 2022.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les banques centrales n’ont plus le choix. A l’exception de la Banque du Japon, elles doivent appuyer sur la pédale d’accélérateur face à une inflation qui ne cesse de surprendre à la hausse et au mouvement imprimé par la Réserve fédérale américaine (Fed) et par la Banque centrale européenne (BCE...