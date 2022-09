Le gouvernement limitera la hausse des prix du gaz et de l’électricité à 15% en 2023

Le bouclier tarifaire sur l'énergie sera prolongé en France en 2023, avec un plafonnement de la hausse des prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et 15% pour l'électricité en février, a annoncé mercredi la Première ministre Elisabeth Borne lors d'une conférence de presse à Matignon. «Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et 15% pour l'électricité en février», au lieu de 120% attendus, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, les 12 millions de foyers français les plus modestes (soit quatre foyers sur dix) recevront «d'ici la fin de l'année» des «chèques énergie exceptionnels» d'un montant de 100 ou 200 euros selon le revenu, a-t-elle précisé. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a précisé lors de la même conférence de presse que le coût net de la prolongation de ce bouclier tarifaire était évalué à 16 milliards d'euros.