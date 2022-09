Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La société de gestion allemande DWS a annoncé mardi l’arrivée d’Eve-Marie Bussière et de Nicolas Paillé de Rivière qui rejoignent respectivement les équipes de vente Passive et Active de DWS en France. Eve-Marie Bussière participera à la croissance de la couverture institutionnelle et au...