Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La société Agama, qui conseille de nombreuses sociétés de gestion et est présente en France et au Luxembourg, a annoncé son rapprochement capitalistique et stratégique avec la société Reinhold & Partners qui accompagne des sociétés de gestion et des fonds en France et à l’étranger depuis...