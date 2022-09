Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a poursuivi en août son redressement dans un contexte de hausse des commandes et d'un marché de l'emploi solide, tandis que les tensions sur l'offre et les prix se sont atténuées. L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM),...