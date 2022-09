Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix à la production en zone euro ont continué d'accélérer en juillet, plus qu’attendu. Ils ont augmenté de 4% sur un mois et de 37,9% sur un an après des gains respectifs de 1,3% et 36% le mois précédent (chiffres révisés), selon les données publiées vendredi par Eurostat. Le consensus...