Les Bourses européennes plongent, l’énergie inquiète

Les Bourses européennes chutent lundi matin après l'arrêt pour une durée indéterminée du principal gazoduc entre la Russie et l'Europe, qui renforce les craintes sur l'approvisionnement du continent cet hiver. De son coté, l'euro est tombé à un nouveau plus bas depuis 2002 face au dollar.

Vers 09h40 l'indice Stoxx Europe 600 cédait 1,5%, à 409,6 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 perdaient 2% chacun. Le DAX 40 à Francfort abandonnait 2,9%, tandis que le FTSE 100 à Londres se repliait de 0,9%.

Gazprom a annoncé ce week-end la suspension pour un temps indéterminé des livraisons via le gazoduc Nord Stream tout en affirmant qu'il continuait par ailleurs à livrer du gaz en Europe via l'Ukraine. NordStream est le principal canal d'exportation du gaz russe vers sur le Vieux Continent.

Les prix du gaz naturel en Europe bondissent lundi matin, en réaction à ces annonces. Le contrat d'octobre du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, grimpe de 23%, à 264 euros le mégawattheure (MWh). Les cours du gaz demeurent toutefois inférieurs aux points hauts historiques atteints fin août.

«Les traders craignent qu'à l'approche de l'hiver, la situation concernant les ressources énergétiques ne s'aggrave considérablement. Et ce, malgré le fait que les législateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni fassent de leur mieux pour assurer à tous qu'ils ont la situation en main et que la Russie ne peut pas leur dicter leur avenir», souligne Naeem Aslam, chez AvaTrade.

La Commission européenne réfléchit à un ensemble de mesures d'urgence dont un plafonnement des prix pour les énergies les moins chères à produire, comme le nucléaire ou les énergies renouvelables, a rapporté le site Euractiv, en citant un document de travail.

Les gouvernements suédois et finlandais ont de leur côté proposé plusieurs milliards de dollars de garanties pour éviter des défauts de paiement en série dans le secteur de l'énergie.

«Cette situation contient tous les ingrédients pour une sorte de Lehman Brothers du secteur de l'énergie», a déclaré dimanche le ministre finlandais des Affaires économiques, Mika Lintilä.

Les investisseurs seront attentifs aux chiffres définitifs de l'indice PMI des services pour août. Les données préliminaires publiées par S&P Global le 23 août faisaient état d'un repli de l'indice à 51, contre 53,2 en juillet.

Wall Street restera fermée lundi en raison d'un jour férié.

Sur les autres marchés, l'euro au plus bas

Le rendement du Bund allemand à dix ans s'établit à 1,556%, contre 1,523% vendredi soir.

L'euro cède 0,1% face au billet vert, à 0,9921 dollar, après avoir touché lundi matin un nouveau plus bas de près de 20 ans, à 0,9883 dollar.

Les cours du pétrole progressent alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés se réunissent ce lundi. Le contrat de novembre sur le Brent de mer du Nord prend 2,6%, à 95,48 dollars le baril. Le contrat d'octobre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex s'adjuge 2,4%, à 88,89 dollars le baril.

Frédéric Oudéa chez Sanofi

Uniper, premier importateur et stockeur de gaz en Allemagne, dévisse de 9,1% après la prolongation de l'arrêt du gazoduc NordStream. Le groupe a déjà consommé plus de 9 milliards d'euros dans le cadre du plan de sauvetage du gouvernement annoncé en juillet.

Commerzbank et Deutsche Bank reculent de 6,1% et 5,8%, respectivement, alors que les craintes de récession se renforcent outre-Rhin. Le gouvernement allemand a dévoilé au cours du week-end un troisième plan d'aide aux ménages d'un montant de 65 milliards d'euros, destiné à protéger les consommateurs contre une nouvelle flambée des prix pendant l'hiver.

Sanofi (-1,1%) a annoncé qu'il proposerait lors de sa prochaine assemblée générale la nomination de Frédéric Oudéa en qualité de président non exécutif du conseil d'administration, en remplacement de Serge Weinberg dont le mandat arrive à échéance.

L'autorité britannique de la concurrence, la Competition & Markets Authority (CMA), a annoncé lundi qu'elle examinait le rachat du groupe néerlandais de financement longue durée de véhicules LeasePlan par ALD (-1,6%), une filiale de la banque Société Générale (-3,2%), afin de déterminer si l'opération diminuerait de façon significative la concurrence au Royaume-Uni.

Le conseil d'administration de Volkswagen (-2,3%) se réunira ce lundi pour entériner la mise en Bourse de 25% des actions privilégiées sans droit de vote de Porsche d'ici à la fin du mois ou début octobre. Le conseil d'administration doit également valider un placement privé d'actions auprès de la famillle fondatrice de Porsche.