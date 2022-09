Les hausses des salaires en Allemagne ne devraient pas alimenter l’inflation

IG Metall, le plus puissant syndicat allemand, est attendu en septembre pour les revendications des 3 millions de salariés du métal et de l’électronique.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A l’issue d’un mouvement de grève à la fin du printemps, le plus puissant syndicat allemand, IG Metall, avait obtenu, à la mi-juin, des augmentations de salaires de 6,5% à compter du mois d’août et pour les dix-huit prochains mois pour les salariés de la métallurgie. C’était un peu plus que les 5...