Les prix de l’alimentation, de l’alcool et du tabac ont accéléré de 10,6% sur un an.

Le pic n’est pas encore en vue. En août, l’inflation a enregistré une accélération plus importante qu’attendu en zone euro, pour atteindre 9,1% sur un an, après 8,9% en juillet, soit un nouveau plus haut historique, montre la première estimation publiée mercredi par Eurostat. Cela devrait étayer...