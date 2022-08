L’inflation accélère encore en zone euro

Les prix de l’alimentation, de l’alcool et du tabac ont accéléré de 10,6% sur un an.

L’inflation a enregistré une accélération plus importante qu’attendu en août en zone euro pour atteindre à 9,1% sur un an après 8,9% en juillet, soit un nouveau plus haut historique, montre la première estimation publiée mercredi par Eurostat. Cela devrait étayer les arguments des membres de la Banque centrale européenne (BCE) sur la nécessité d’importantes hausses des taux directeurs.

Les prévisionnistes anticipaient plutôt 9%.

Les prix de l’énergie restent de très loin le principal moteur de la hausse générale des prix, malgré un léger ralentissement, à 38,3% par rapport à août 2021 après une envolée de 39,6% en juillet. Ceux de l’alimentation, de l’alcool et du tabac ont accéléré de 10,6% sur un an, ceux des biens industriels hors énergie de 5% et ceux des services de 3,8%, précise Eurostat. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) a augmenté plus que prévu, de 5,5% contre 5,1% en juillet. Hors alcool et tabac, elle ressort en hausse de 4,3% après 4,0%.

5,8% en France

Après que les chiffres de mardi, plus élevés que prévu en Allemagne (8,8% en août après 8,5% en juillet selon Destatis) et moins en Espagne (10,4% après 10,8%), l’inflation a légèrement ralenti en France, selon la première estimation de l’Insee, à 5,8% en août après 6,1% en juillet, grâce à une baisse des prix de l’énergie (22,2% en août après 28,5% en juillet en rythme annuel), alors que les prix de l’alimentation ont ainsi bondi de 7,7%, après 6,8%. Le taux d’inflation annuel en Italie a également battu un record à 8,4% en août en Italie, après 7,9% en juillet, soit bien au-dessus des attentes de 8,1%, selon les estimations préliminaires de l’Istat, essentiellement à cause de l’énergie (+44,9% en rythme annuel).

En chiffres harmonisés (HICP), les chiffres annuels ressortent à 8,8% en Allemagne, 6,5% en France, 9% en Italie et 10,3% en Espagne. Eurostat donne également des chiffres de 13,6% aux Pays-Bas et 10,5% en Belgique.

Mardi, les gouverneurs néerlandais (Klaas Knot) et estonien (Madis Mueller) ont à leur tour déclaré qu’une augmentation des taux de 75 pb devrait au moins être débattue en septembre, tandis que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a de nouveau plaidé en faveur d’une action rapide face à l’envolée des prix.