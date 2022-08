Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque suisse UBS a vendu UBS Fund Advisor, son gestionnaire d'investissements alternatifs et sa plateforme de fonds nourriciers, AlphaKeys Fund (7 milliards de dollars d’actifs), à la fintech américaine iCapital, pour un montant non dévoilé. La transaction doit être bouclée au second semestre...