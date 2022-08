Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 10,1% sur un an en juillet après 9,4% en juin, selon les données publiées mercredi par l’ONS. Par rapport à juin, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%. Cette inflation, plus forte que prévu par les économistes, est la plus...