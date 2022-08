Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La construction résidentielle est tombée à son plus bas niveau en près d'un an et demi en juillet aux États-Unis et plus que prévu par les économistes. Les mises en chantier ont plongé de 9,6% sur un an corrigé des variations saisonnières, à 1,446 million d'unités, a indiqué mardi le département...