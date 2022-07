Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

China Evergrande doit annoncer cette semaine un plan de restructuration qui déterminera son avenir et la façon dont Pékin prévoit de surmonter la crise du secteur immobilier. Avec plus de 300 milliards de dollars (294 milliards d'euros) de dettes, le groupe peine à rembourser ses fournisseurs et...