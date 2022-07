Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les contrats à terme Septembre 2022 sur le pétrole ont baissé de près de 3% jeudi, au-dessous de 97 dollars/baril pour le brut WTI américain et à 104 dollars/baril pour le Brent européen, notamment à cause des données officielles indiquant une demande américaine d’essence plus faible que prévu...