Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’inflation dans la zone euro a bien atteint son plus haut niveau historique à 8,6% sur un an en juin après 8,1% en mai (0,8% en rythme mensuel), ont confirmé les chiffres définitifs publiés mardi par Eurostat. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation), a aussi accéléré à 4,6%,...