Le taux du Livret A doublera le 1er août

Le gouvernement a choisi de suivre la recommandation de la Banque de France. En appliquant la formule en vigueur, qui tient compte de l’inflation hors tabac et du taux de l’€STR sur six mois, l’institution avait indiqué obtenir un taux de 2% pour le Livret A et le Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS) et de 4,6% pour le Livret d’Epargne Populaire (LEP).

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a confirmé ce choix dans une interview au Parisien.

Dans un contexte fortement inflationniste, le taux du Livret A aura donc été multiplié par quatre en quelques mois, passant de 0,5% en janvier dernier à 1% en février et, donc, à 2% à partir du 1er août prochain.

1,38% sur un an

La Banque de France pourrait, si elle le juge nécessaire, proposer une nouvelle mise à jour des taux des livrets réglementés en octobre prochain mais cela semble peu probable.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le Livret A devrait ainsi rapporter 1,38%. Un niveau de rémunération qui excédera sans doute celui des fonds en euros des assurances vie, ressorti en moyenne à 1,08% après prélèvements sociaux en 2021.

De son coté, le LEP, accessible sous conditions de ressources, servirait un rendement de 3,1% sur la totalité de l’année civile.