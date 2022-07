Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’indice des prix à la consommation (CPI) s’est de nouveau envolé en juin aux Etats-Unis. L'inflation américaine a atteint 9,1% en rythme annuel après 8,6% en mai. Ce niveau est le plus haut observé depuis novembre 1981, a annoncé le département du Travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS)...