Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La devise européenne a touché la parité avec le dollar américain mardi matin, avec des préoccupations autour des risques de récession en zone euro et une aversion au risque plus générale qui soutient le billet vert. La spirale baissière a été rapide et brutale, puisque la devise commune s...