Les contrats à terme sur le maïs américain (CME) ont augmenté lundi à plus de 7,9 dollars/boisseau, un plus haut de huit semaines et plus très loin du sommet de dix ans de 8,14 dollars/boisseau atteint fin avril, toujours à cause des préoccupations autour de l’approvisionnement perturbé par la...