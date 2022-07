Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’euro a poursuivi sa baisse mercredi, à environ 1,02 dollar, toujours plus près de la parité avec le billet vert, notamment en raison des inquiétudes croissantes autour du fait que la Russie pourrait couper l’approvisionnement en gaz vers l’Europe et plonger la région dans la récession, et ce...