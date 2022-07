Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les énergies renouvelables ont fourni 49% de la consommation d’électricité en Allemagne au premier semestre 2022, soit une hausse de six points de pourcentage d’un an sur l’autre, grâce à des conditions météorologiques favorables. Cette augmentation s’explique par un plus grand rayonnement...