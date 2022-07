Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les alliés de l’Otan ont signé, mardi, le protocole d’accession de la Finlande et la Suède, qui permettra aux deux pays nordiques de rejoindre l’Alliance atlantique une fois le texte ratifié par les 30 Etats membres, ce qui devrait prendre jusqu’à un an. L’intégration de la Finlande et la Suède...