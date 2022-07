Bruno Le Maire reste à Bercy et Laurence Boone est nommée à l’Europe

La deuxième version du gouvernement d’Elisabeth Borne a été dévoilée lundi 4 juillet par l’Elysée. Plusieurs ministres conservent leur poste, dont Gérald Darmanin, qui reste à l’Intérieur, Eric Dupond-Moretti, à la Justice, ou Bruno Le Maire, à Bercy. Le remaniement renforce d’ailleurs Bercy, avec trois poids lourds du macronisme à l’Assemblée nommés ministres délégués. Roland Lescure prend en charge l’Industrie. Olivia Grégoire coiffe les PME, le Commerce, l’Artisanat et le Tourisme. Jean-Noël Barrot sera chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Gabriel Attal rete ministre délégué en charge des Comptes publics. Laurence Boone, cheffe économiste et secrétaire générale adjointe de l’OCDE, est nommée secrétaire d’Etat chargée de l’Europe. L’économiste, qui a travaillé pour plusieurs grandes banques anglo-saxonnes, avait succédé à Emmanuel Macron au poste de conseillère économique du président socialiste François Hollande, de 2014 à 2016, année durant laquelle elle a rejoint le groupe Axa. Elle remplace Clément Beaune, qui devient ministre délégué chargé des Transports.