La confiance des ménages recule des deux côtés du Rhin

La confiance des ménages se dégrade dans les deux premières économies de la zone euro. En France, elle a continué à se détériorer en juin, selon la dernière enquête de conjoncture de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée mardi. L’indicateur synthétique de confiance des ménages s’inscrit en recul de 3 points en juin, pour s’établir à 82, un niveau bien inférieur à sa moyenne de longue période. En Allemagne, l’indicateur de GfK est attendu à un plus bas historique de -27,4 pour juillet, après -26,2 en juin. Les ménages allemands s’inquiètent particulièrement de la hausse du coût de la vie, l’indice portant sur les attentes en matière de revenus étant prévu à -33,5 après -23,7 un mois plus tôt.