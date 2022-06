L’activité en zone euro ressort nettement inférieure aux attentes

La croissance de l'activité économique dans la zone euro a nettement ralenti en juin, les consommateurs réduisant leurs dépenses face à l'envolée des prix, montrent les premiers résultats de l'enquête de S&P Global. L'indice PMI «flash» composite est en baisse à 51,9 après 54,8 en mai, à son plus bas depuis février 2021. Le consensus Reuters tablait sur une baisse limitée à 54. Le PMI des services a chuté à 52,8 après 56,1, au plus bas depuis avril 2021 et celui de l'industrie manufacturière à 52, un plus bas de près de deux ans, après 54,6. Plus inquiétante est la composante des nouveaux contrats de l'indice composite au plus bas depuis 16 mois à 50, ce qui traduit une stagnation.