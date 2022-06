Le président de la Fed affiche sa détermination à lutter contre l’inflation

La Réserve fédérale américaine (Fed) est «fortement déterminée» à faire reculer l'inflation, qui a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, et les responsables politiques agissent «rapidement pour y parvenir», a déclaré mercredi son président. «Il est essentiel que nous fassions baisser l'inflation si nous voulons avoir une période prolongée de bonnes conditions du marché du travail qui bénéficient à tous», a dit Jerome Powell dans une déclaration préparée en vue de son audition devant la commission bancaire du Sénat américain. Il a ajouté que le rythme des prochaines hausses de taux continuerait de dépendre des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques.