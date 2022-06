Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Comme prévu, le taux d’inflation CPI britannique a accéléré en mai pour atteindre 9,1% sur un an, après 9% en avril, et son niveau le plus élevé depuis mars 1982, montrent les statistiques officielles publiées mercredi par l’Office for National statistics (ONS). L’accélération des prix est tirée...