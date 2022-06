Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Commencée il y a six mois, la fusion des sociétés de gestion Amplegest et Invest AM est maintenant définitive. La nouvelle Amplegest - la boutique de gestion entrepreneuriale du cabinet Cyrus - pèse maintenant 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et en vise 6 à l'horizon 2025. Elle se...